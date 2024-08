Lenola: ventimila ceri illuminano il borgo in occasione della Notte delle Candele

Il borgo di Lenola si prepara a risplendere sotto la luce di oltre ventimila ceri durante la Notte delle Candele, uno degli eventi più romantici e suggestivi dell'estate lenolese. Sabato 17 agosto 2024, al calar del sole, l’intera illuminazione elettrica del borgo si spegnerà per lasciare spazio a un affascinante percorso a lume di candela che abbraccerà l’intero centro storico, animato da musica, spettacoli e degustazioni.

Fin dal suo esordio nel 2019, l’evento ha conquistato il cuore di residenti e visitatori, affascinati dal mosaico di luci in grado di trasformare e ridefinire i contorni di ogni vicolo, abitazione, piazza. La capacità di celebrare la bellezza e la storia del borgo, inclusi la rinomata Scalinata della Pace e la Basilica Santuario Santa Maria del Colle, è affidata all’inventiva e alla creatività di ogni famiglia, la quale potrà disporre di circa 450 candele per realizzare disposizioni fantasiose e accattivanti. Promossa dall'Associazione Pro Loco Lenola APS e patrocinata dal Comune di Lenola, con la collaborazione del Ministero della Cultura, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Radio Show Italia 103.5 – e finanziata dall’Unione Europea – la Notte delle Candele accende un universo di luci ed emozioni, amplificate da appuntamenti imperdibili con concerti di musica dal vivo, artisti di strada e stand enogastronomici.

In particolare, a partire dalle ore 21:30, Piazza Cavour ospiterà l’animazione di KAMIBU racconta di fuoco, uno spettacolo di danza, giocoleria e manipolazione di fiamme con Anna Maria Leonardi. Sempre alle 21:30, in Piazza C. Ciano si assisterà alla sensazionale esibizione del QUINTRIO, con G. Mastromanno al pianoforte, M. Civita Marrocco alla voce e al flauto, Ilenia Bartolomucci alla viola e violino, e Andrea e Sergio alle percussioni. Presso la Basilica Santuario Maria S.S. del Colle prenderà vita la performance DUO DI VIOLINI, mentre, in via Santuario Madonna del Colle e in Piazza Francesco Boccia, il pubblico potrà godere di Musica Live ad opera rispettivamente di un’Arpista e del duo musicale Andrea e Giuliano. Alle ore 22:30 corso Garibaldi sarà animato da BON BON ROUGE, uno spettacolo di teatro di strada e comicità con Donatella Morabito. Infine, alle ore 23:15, sarà la volta dello spettacolo di animazione DANI E LA GIOCOLIERA COMICA di Daniela Cardellini previsto in Piazza Torquato Molinaro Ammiraglio.

Un vero e proprio viaggio emozionale fra luci, suoni e sapori, tutti da assaporare presso l’area gastronomica allestita presso il Parcheggio Vittime Civili di Guerra.