Lâ€™amore per il territorio: il ristorante pizzeria Maruzzella celebra lâ€™installazione a forma di cuore davanti al castello Baronale

Fondi, un gioiello della provincia di Latina, si arricchisce di un’iniziativa che celebra l’amore e la comunità. Il comune ha recentemente inaugurato un'installazione a forma di cuore davanti al suggestivo castello baronale, simbolo di un legame forte tra il territorio e coloro che vi abitano.

In questo contesto, il proprietario del ristorante pizzeria Maruzzella ha voluto esprimere il proprio sostegno e la propria gratitudine per l'iniziativa dell'amministrazione comunale. Non appena appresa la notizia dell'installazione, ha deciso di sorprendere i passanti con un gesto di affetto e dedizione.

Con una deliziosa frittura di calamari e una delle sue specialità di pizza, ha realizzato un video emozionante che comunica il profondo amore e l’impegno del suo staff nel lavoro quotidiano.

Vogliamo condividere con tutti la nostra passione per il cibo e il nostro attaccamento a questo territorio meraviglioso - ha dichiarato il proprietario. - L’installazione a forma di cuore rappresenta ciò che sentiamo: un amore sincero per Fondi e per la sua comunità. Siamo grati per questa iniziativa che unisce e promuove il nostro bellissimo paese.

Il video, condiviso sui social media, non solo celebra il cibo, ma anche la bellezza del territorio e l’importanza di sostenere l’economia locale. Maruzzella invita tutti a visitare Fondi, per scoprire non solo le sue meraviglie storiche, ma anche la ricchezza della sua gastronomia.

L’iniziativa del comune di Fondi e il gesto del ristorante pizzeria Maruzzella pongono l’accento su un messaggio di unità e speranza, in un periodo in cui è fondamentale supportare la comunità e valorizzare i tesori locali.

Contatti:

Ristorante Pizzeria Maruzzella

Via Duccio Galimberti s.n.c. - Fondi (LT).

Telefono: 3467329538.