Regalare a sorpresa un anello da donna? Facile, se sai come fare

Ricevere un regalo a sorpresa è una grande emozione, soprattutto se chi fa il regalo ha azzeccato i gusti e lo stile della persona che lo riceve. Anche se potrebbe sembrare difficile, regalare un anello da donna a sorpresa è più facile di quanto si possa pensare. Basta seguire i consigli giusti.

Come scegliere un anello da donna

Trovare un anello adatto alla persona a cui si vuole fare questo omaggio, e che sia anche perfetto per un’occasione in particolare, può essere un’ardua impresa ma anche una piacevole passeggiata. Non è così impossibile scegliere l’anello giusto per una donna, basta prestare attenzione ad alcuni dettagli.

Il primo è la forma della mano e delle dita. Bisogna osservare attentamente – e con discrezione, se si vuole fare una sorpresa – le proporzioni della mano e la lunghezza delle dita della persona che riceverà l’anello, perché l’anello giusto deve accentuare i punti di forza e minimizzare eventuali difetti. Ad esempio, per una mano con dita lunghe e affusolate, un anello perfetto è quello a forma allungata, in modo da farle risaltare ancora di più. Per una mano piccola, invece, è meglio scegliere un anello discreto a fascia sottile, come le verette di Tiffany, o un anello con montatura diagonale o asimmetrica, perché quelli con fasce larghe contribuiscono a rendere ancor più minute le dita.

Se poi la persona ha le mani grandi, una scelta sicuramente gradita sarà quella di un anello molto vistoso come quelli delle collezioni di Pomellato, Damiani o Bulgari.

Dall’osservazione delle mani sarà anche più semplice scegliere l’anello della misura giusta, ma se proprio non si vuole rischiare di sbagliare, anche in questo caso c’è una soluzione. Si può scegliere di regalare una gift card ReLusso: l’effetto sorpresa viene comunque mantenuto, perché si dona una card da spendere per uno dei tanti anelli di marche famose proposti da questa gioielleria specializzata in brand di lusso a Roma. Inoltre, la donna che riceve la gift card può acquistare l’anello della misura perfetta e che rispecchi i propri gusti.

Acquistare un anello da donna: i consigli per fare una sorpresa

Regalare un anello non è mai un’idea sbagliata. Questo prezioso oggetto suggella un amore, infatti è tradizione regalare l’anello di fidanzamento alla futura sposa, ma anche gli sposi si scambiano le fedi del matrimonio che indosseranno per tutta la vita. Ma un anello è un regalo apprezzatissimo anche per dimostrare grande affetto e amicizia e può essere regalato ad un’amica, alla mamma, a una sorella o a qualsiasi altra persona che sia importante o che sta festeggiando una ricorrenza speciale o un traguardo raggiunto.

L’effetto sorpresa renderà l’anello ancora più prezioso e speciale, anche se è comprensibile avere il timore di sbagliare anello perché non si conoscono alla perfezione i gusti della persona che lo riceverà.

Se si ha la possibilità di chiedere la complicità di una persona vicina alla donna che riceverà l’anello a sorpresa, è meglio non farsela sfuggire. Questa persona, che potrebbe essere la mamma o una sorella, potrebbe sbirciare nel porta gioie della donna in questione e provare qualche anello, per vedere se le misure corrispondono con qualcuna delle proprie dita.

Se poi la donna a cui si vuole regalare l’anello ne indossa già molti nel quotidiano, o pochi ma accuratamente scelti per partecipare agli eventi o nelle serate più chic, basterà osservare i suoi anelli per farsi un’idea dello stile che predilige, dei materiali che più apprezza, dei modelli più indossati.

La questione dei materiali con cui è realizzato l’anello è molto importante e bisogna prestare la giusta attenzione. Alcune donne indossano solo oro giallo, altre preferiscono l’argento o l’oro bianco, altre ancora potrebbero mixare i metalli o indossarne un tipo nella vita di tutti i giorni e un materiale più prezioso nelle occasioni importanti.

Alcune donne amano gli anelli con le perle Tahiti, altre preferiscono i diamanti di Cartier, di Gucci o di Riviera, mentre le donne dalla personalità meno eccentrica potrebbero preferire dei modelli più semplici ma dal design molto elegante, come i tradizionali anelli veretta o gli anelli con modello a francesina, adatti da regalare sia per occasioni speciali che per ricorrenze o anniversari. Il modello mantovana, invece, è più voluminoso e più costoso, ma altrettanto semplice e raffinato.

Se il budget lo permette e se l’occasione e la persona sono davvero speciali, regalare un anello in platino o il classico modello trilogy di diamanti è sicuramente la scelta più mozzafiato che ci sia. Ma anche pietre come il rubino, lo smeraldo e lo zaffiro, anche se meno preziose dei diamanti, sono altrettanto belle e ricche di significati e potrebbero essere perfette per le donne che amano i colori rosso, verde e blu.

Anche se i modelli più ricercati e apprezzati sono tantissimi, e le maison dai design particolari non sono da meno, scegliere un anello da donna da regalare a sorpresa non è mai così impossibile. E nel 99% dei casi la persona che riceverà un anello non potrà che esserne felice.