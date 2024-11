Il PD su SanitÃ  e Pronto Soccorso: serve un impegno concreto e risorse adeguate, non passerelle

Il Partito Democratico di Fondi esprime preoccupazione per la situazione critica del Presidio Sanitario di Fondi e per la mancanza di impegni concreti sul potenziamento del Pronto Soccorso. Nonostante le recenti dichiarazioni del consigliere regionale Enrico Tiero, che ha incontrato il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, annunciando di voler proporre una modifica dell’atto aziendale per il potenziamento dell’ospedale San Giovanni di Dio, resta grave il problema dell’assenza di risorse e personale nel Pronto Soccorso.

Prendiamo atto che il consigliere Tiero ha rilevato come il Presidio di Fondi non sia incluso nelle linee di sviluppo sanitario regionale 2024-2026. Ci chiediamo però come sia possibile annunciare progetti senza affrontare il tema cruciale della sicurezza e dell’efficienza del Pronto Soccorso, prima linea di assistenza per i cittadini - dichiara Rosaria Alfinito Responsabile Sanità del Partito Democratico di Fondi.

Accogliamo favorevolmente le proposte di rafforzamento della Chirurgia d’elezione, del reparto di Medicina e l’istituzione di una Rianimazione. Tuttavia, la nostra priorità deve essere un Pronto Soccorso in grado di rispondere con tempestività e responsabilità alle emergenze. In questa struttura di primo accesso, ogni paziente ha diritto a un’assistenza qualificata e sicura, che solo un incremento delle risorse e del personale può garantire, al fine di assicurare tutta una serie di servizi ad esso annessi per il proprio corretto funzionamento, ad iniziare da un laboratorio d’analisi che funzioni h24.

La sicurezza dei cittadini e del personale sanitario non può essere subordinata a promesse vaghe o a una programmazione incompleta - sottolinea il Segretario del Partito Democratico Lorenzo Cervi. - Non possiamo ignorare la carenza di personale e risorse che continua a mettere in difficoltà il Pronto Soccorso, compromettendo il servizio e minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie.

L'invito è a un confronto aperto e costruttivo, affinché le istituzioni regionali assegnate risorse adeguate per garantire una sanità sicura ed efficiente a Fondi e nelle aree limitrofe. La sanità è un diritto universale e non ha colore politico; il nostro impegno è per un sistema che risponda concretamente alle esigenze del territorio.