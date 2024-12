Natale 2024, tra tradizione e rincari: prezzi in aumento rispetto allo scorso anno

Per gli italiani il Natale rappresenta non solo una festività religiosa, ma anche un’occasione di convivialità attraverso una ricca tradizione culinaria. Tra i simboli immancabili delle festività natalizie, il panettone e il pandoro occupano un posto d’onore sulle tavole. Tuttavia, quest’anno, l’acquisto di questi dolci tipici e di altre specialità delle feste natalizie sarà influenzato da un contesto economico complesso che ha causato un aumento dei prezzi.

Aumento di prezzi e rincari

Complessivamente, il mercato di panettoni e pandori in Italia vale circa 700 milioni di euro all’anno, con una produzione annua di quasi 100.000 tonnellate. Secondo il Codacons, anche quest’anno i prezzi di panettoni e pandori tradizionali hanno subito degli aumenti, così come i dolci a base di cioccolato, come i torroni.

Nei principali supermercati, i panettoni e pandori industriali classici costano mediamente tra i 5 e i 7 euro, con le versioni di fascia alta che raggiungono i 14 euro; i prodotti a marchio del supermercato oscillano invece tra 3,50 e 5 euro. I panettoni artigianali, spesso scelti per la loro qualità e unicità, presentano costi ben più elevati, con una media tra 30 e 35 euro, fino a toccare i 60 euro e oltre per quelli firmati da chef di fama.

Rispetto allo scorso anno, i prezzi di panettoni e pandori industriali sono aumentati di circa il 4%. Per quanto riguarda i dolci che contengono cioccolato, la situazione è diversa. Le varianti al cioccolato di panettoni e pandori mostrano aumenti più significativi; infatti, il rincaro si aggira intorno al 12,5%, mentre i torroni al cioccolato registrano aumenti record con aumenti del 30%, con punte fino al 53% in alcune catene.

Il motivo dell’aumento dei prezzi

Il Codacons attribuisce questi aumenti alla crisi internazionale del cacao. Nel corso dell’anno, il costo di questa materia prima ha raggiunto livelli record, sfiorando i 12.000 dollari a tonnellata questa primavera e, ad oggi, risulta superiore del 107% rispetto a fine 2023. Questo aumento significativo ha avuto un impatto diretto sui costi dei dolci natalizi, rendendo quest’anno ancora più onerosa la spesa delle feste.

Come risparmiare senza rinunce

Risparmiare sui dolci natalizi senza rinunciare alla qualità è possibile con qualche accorgimento. Prima di tutti, è bene monitorare sconti e promozioni nei supermercati, come ad esempio Bennet, dove è possibile acquistare panettoni in offerta, soprattutto se si anticipa la spesa rispetto ai giorni più vicini al Natale. Un altro modo per spendere meno è scegliere i prodotti a marchio del supermercato, in quanto spesso offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

Per chi desidera un risparmio ulteriore, i formati ridotti sono ideali, garantendo il gusto tradizionale con una spesa contenuta. Dunque, con un po’ di pianificazione e attenzione alle offerte, è possibile tenere le spese sotto controllo pur mantenendo intatta la magia delle feste.