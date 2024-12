Sabato 7 dicembre inaugurazione della mostra “Obiettivo Italia - censimento fotografico”

Dopo il progetto collettivo nazionale “Obiettivo Italia – censimento fotografico” che si è svolto nel mese di maggio 2023 e che ha visto la partecipazione di ben 150 circoli dislocati in tutto il territorio nazionale, l’associazione FotograficheMenti organizza un’esposizione di tutti gli scatti raccolti a Fondi.

Un’iniziativa di ampio respiro quella che giungerà a compimento questo mese, che ha visto la collaborazione dell’Istat e che ha coinvolto oltre 20mila cittadini.

Il corpus di immagini raccolto ha fornito un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume, con potenziali applicazioni in molti campi di studio quali l’antropologia culturale e sociale, la sociologia, la demografia o la statistica. I dati raccolti sono infatti stati utilizzati dall’ISTAT, in questa iniziativa partner di FIAF (Federazione italiana associazioni fotografiche) per indagini e studi di settore. Dopo le sessioni fotografiche in simultanea nel 2023, tutti gli scatti vennero raccolti in una maxi esposizione nazionale che si è tenuta a Torino. Oggi, a distanza di qualche mese, FotograficheMenti, una delle associazioni partecipanti al progetto, ha organizzato una mostra con tutti gli scatti raccolti a Fondi.

L’appuntamento è per il 7 dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, presso la Giudea. L’esposizione, dopo il momento inaugurativo in programma il prossimo sabato, sarà visitabile ogni giorno, negli stessi orari, fino al 15 dicembre 2024.

Nel cartellone degli appuntamenti natalizi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – un’interessante iniziativa fotografica e di approfondimento socio demografico. Con piacere stiamo inoltre constatando come la fotografia sia a tutti gli effetti entrata a far parte delle arti maggiormente apprezzate sul territorio con molti eventi dedicati agli aspetti professionali, amatoriali, didattici e persino inclusivi.

Vincenzo Bucci, il presidente dell’Associazione organizzatrice FotograficheMenti, invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, è promosso nell'ambito del programma "Un Natale d'inCanto a Fondi".