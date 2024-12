I consiglieri di Opposizione replicano all’Assessore ai Lavori Pubblici sul Teatro: Il Verbale parla chiaro

Apprendere dagli organi di stampa che l’Assessore ai Lavori Pubblici neghi l’appuntamento del 5 Dicembre ce lo aspettavamo. Per questo, nel replicare alle sue dichiarazioni, alleghiamo copia del Verbale della Commissione Consiliare nell’ambito della quale ci si accordò sulla data del sopralluogo al Teatro Città di Fondi. In maniera tale da rinfrescare la memoria all’Assessore, e rinnovare l’appello anche al Sindaco, al Presidente di Commissione ed al Dirigente di Settore, perché se anche ora, a lavori ultimati, la struttura resta off limits per le forze di Opposizione allora c’è seriamente da preoccuparsi.

I Consiglieri Comunali di Lega, Fratelli d’Italia, Fondi Vera e PD – Camminare Insieme, Cardinale, Lippa, Parisella, Marcucci, Vocella, Ciccone e Venditti, rispondono così alle parole con cui l’Assessore ai Lavori Pubblici ha smentito che ci fosse in programma un sopralluogo all’interno del Teatro: “

Crediamo fortemente nell’azione di verifica e controllo cui il Consiglio Comunale è preposto, abbiamo ripetutamente nel corso degli anni chiesto che si aprissero le porte della più costosa, discussa e infinita opera pubblica in Città, e reputiamo altamente scorretto da parte della maggioranza negarci la possibilità di accedere alla struttura”.

Non è la prima volta che registriamo un atteggiamento tutt’altro che collaborativo e siccome parliamo di un’opera pubblica che pesa sulle tasche dei fondani e di cui a distanza di oltre diciassette anni ancora non conosciamo il destino, è spontaneo e legittimo che sorgano dei dubbi. Una volta aperta al pubblico da chi e come verrà gestita la struttura? Siamo sicuri che questa lunga attesa sia dettata da tecnicismi o aspettiamo che qualcuno continui a decidere le sorti della Città senza esserne Sindaco o Assessore?.

FIRMATO

Cardinale Franco

Ciccone Francesco

Lippa Tiziana

Marcucci Stefano Enea Guido

Parisella Luigi

Venditti Salvatore

Vocella Luigi