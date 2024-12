La vincitrice del concorso fotografico “Fondi da scoprire e da vivere” è Simona Falconi

È Simona Falconi la vincitrice del concorso fotografico amatoriale promosso dal Comune di Fondi “Fondi da scoprire e da vivere”. L’istruttrice di kitesurf si è aggiudicata il primo premio con uno scatto fatto con il drone sul litorale di Fondi, apprezzato dalla giuria presieduta dalla dirigente Erminia Ferrrara e composta dai professionisti Giuseppe Manzo e Ciro Gallicola anche, ma non solo, per una singolare simbologia. Lo scatto riproduce infatti un pennello antierosione visto dall’alto la cui forma somiglia alla coda di una balena ma anche ad un cuore nelle acque cristalline del litorale. Qualora il Comune di Fondi dovesse aggiudicarsi anche per il 2025 il titolo della Bandiera Blu, la fotografia di Simona Falconi sarà utilizzata per la campagna comunicativa che, come ogni anno, popola strade, manifesti, giornali, siti e social.

Al secondo posto, un autentico tesoro nascosto, il tratto di via Appia che collega i comuni di Fondi e Itri. L’immagine è stata scattata da Maria Casale in tempi non sospetti quando l’antica arteria non era ancora patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. L’autrice ha raccontato di essere originaria di Sessa Aurunca e di aver portato moltissimi amici e conoscenti ad esplorare i “tesori nascosti” di Fondi.

La terza fotografia classificata è quella di Gianluca Di Biasio che per partecipare al concorso volto a valorizzare angoli poco vissuti e frequentati della città di Fondi ha scelto il Lago di Fondi. Ha ritirato il premio suo fratello che ha condiviso con il pubblico alcune informazioni sulla zona, il versante lacustre al confine con Monte San Biagio, e sulla tecnica.

I primi tre classificati si sono aggiudicati un premio in denaro (200, 150 e 100 euro), una stampa della fotografia partecipante, un attestato e la pubblicazione degli scatti sul calendario 2025 del Comune di Fondi.

Una menzione speciale, per aver realizzato una delle fotografie più rappresentative e iconiche del concorso, è stata assegnata al “tramonto al mare” di Simona Castelli. Uno scatto, come spiegato dal membro della giuria Giuseppe Manzo, onirico, romantico e fortemente rappresentativo del litorale di Fondi.

A premiare i primi tre classificati, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente della commissione competente Cristian Peppe.

Nel 2025 sarà possibile acquistare il calendario, realizzato con le prime 12 fotografie classificate, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Gli autori degli scatti sono stati chiamati durante la serata per raccontare la storia e la genesi delle fotografie candidate e pubblicate nel seguente ordine:

Gennaio: Il Castello imbiancato di Simone Nardone

Febbraio: Natura incontaminata di Gianluca Di Biasio

Marzo: Tesori Nascosti di Maria Casale

Aprile. L’incantesimo del lago di Michele Pecchia

Maggio: Tramonto di Massimiliano Carnevale

Giugno. Il tramonto al mare di Simona Castelli

Luglio: Il cuore di Fondi di Gianni Di Biasio

Agosto: Vento da Ovest di Simona Falconi

Settembre: Riflessi dell’oasi di Marco Fiorito

Ottobre: La vita lungo il canale di Luca Quinto

Novembre: Mare d’inverno di Arianna Mongelli

Dicembre: Echi del passato di Francesco Naddeo

Si ringrazia il presidente dell’Associazione Fotografichementi Vincenzo Bucci per l’immagine di coperti