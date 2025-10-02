Il TAR del Lazio accoglie il ricorso della Cavolo Felice srl e sospende il provvedimento del MOF Scpa

Il TAR del Lazio, accoglie l'istanza dell'avv.to Maria Martellucci per conto della Cavolo Felice srl, e sospende il provvedimento prot. N. 2478 emesso in data 30.09.2025 dal Presidente del CDA della MOF SCPA e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

Di seguito le motivazioni:

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che parte ricorrente lamenta l’applicazione di una misura gravissima, tale da comportare il blocco totale dell’attività economica con rischio di fallimento di una società che, in ragione della procedura di concordato preventivo in continuità, è tenuta a proseguire la propria attività lavorativa al fine di garantire il soddisfacimento dei creditori, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali e della capacità produttiva, basato su un servizio giornalistico andato in onda su una testata televisiva, dal quale, senza alcun previo accertamento ispettivo, sarebbero emerse circostanze tali da integrare la violazione dell’articolo 43 del regolamento di gestione della MOF Scpa, che vieta “comportamenti fortemente lesivi dell’immagine, del decoro e del prestigio del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi”;

Ritenuto, alla luce della gravità della misura disposta e in mancanza di alcun elemento utile a circoscrivere la motivazione del provvedimento con riferimento a circostanze concrete, che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la pronuncia cautelare monocratica richiesta, con sospensione del provvedimento impugnato al mero fine di mantenere la res adhuc integra;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare ex art.56 c.p.a. e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.