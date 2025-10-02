Monte San Biagio: record di trapianti per i pazienti del Centro dialisi srl

La prima emodialisi in Italia successe nel 1961…. Una terapia salvavita ma ancora rudimentale e pericolosa. Da allora tutto è migliorato, la dialisi è una terapia sicura e permette una sopravvivenza ottima….ma sempre meglio il trapianto di rene.

Il trapianto di rene è l’unica terapia che “guarisce” l’insufficienza renale e la persona torna alla vita normale, completamente riabilitata.

E questo, è anche il nostro lavoro a Monte San Biagio.

Tutti i giorni depuriamo il sangue dei nostri pazienti con l’ausilio di particolari macchine e ci adoperiamo per metterli in lista di attesa per un trapianto renale nei centri trapianti del Lazio e fuori regione.

E siamo stati così bravi e fortunati da aver fatto trapiantare dall’inizio dell’anno 5 pazienti di cui 3 in meno di 20 giorni nell’ultimo mese.

Un record per la nostra struttura sanitaria che attualmente ospita circa 60 pazienti in insufficienza renale cronica.

Ci confermiamo un punto di riferimento , distinguendoci per la capacità di accompagnare in modo rapido ed efficiente i pazienti verso il trapianto renale.

Negli ultimi anni, le difficoltà per l’inserimento in lista trapianto sono incrementate, rendendo particolarmente difficoltoso per i pazienti dializzati l’iter diagnostico richiesto dai centri trapianti.

Il nostro staff, basato su un modello organizzativo volto alla presa in carico del paziente in chiave "olistica”, ha permesso il raggiungimento di un risultato così soddisfacente.

Un modello organizzativo, il nostro, che accelera i tempi e permette l’inserimento in lista trapianto con tempistiche brevi, seguendo il paziente in tutte le fasi del percorso e in assiduo contatto con i centri trapianti dislocati nell’intera nazione.

Il successo, nasce da un percorso multidisciplinare ben coordinato e strutturato, portando il paziente in buone condizioni al trapianto.

Il nostro impegno - dichiara il direttore Sanitario - è offrire terapie dialitiche d’eccellenza e permettere al paziente idoneo di guardare al futuro con speranza.

Si ringrazia tutta l’equipe medica, infermieristica, ausiliare e di trasporto del Centro Dialisi Srl di Monte San Biagio per il lavoro svolto.

Infermiera referente trapianti

D’Ovidio Luisa