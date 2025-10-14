Domenica 19 la terza edizione della grande gara di solidarietà "Fondi in Rosa"

Domenica 19 ottobre 2025 la Città di Fondi si prepara a ospitare la terza edizione di "Fondi in Rosa", un evento di solidarietà che mira a sensibilizzare la collettività sull’importanza della prevenzione contro il tumore al seno e altri tipi di carcinomi e a sostenere le donne che lottano contro il più temibile dei mali. Dopo il successo delle precedenti edizioni (l’edizione 2024 si è conclusa con oltre 400 iscritti), quest'anno l'iniziativa punta a raggiungere un maggior numero di persone e ad amplificare il messaggio.

"Fondi in Rosa" nasce infatti con l'intento di offrire un supporto non solo economico, ma anche morale e psicologico alle donne che si sono sottoposte a una mastectomia o ad altre operazioni oncologiche. La gara è aperta a tutti, perché la solidarietà non ha confini e ogni partecipante contribuisce a diffondere un messaggio di speranza e realizzazione.

L'evento prevede una gara podistica di 9 Km e una camminata non competitiva a passo libero di 5,300 Km che si snoderà attraverso le suggestive strade di Fondi, unendo bellezza paesaggistica, sport e impegno sociale. La manifestazione è aperta a corridori esperti, ma anche a famiglie e alle persone che vogliono semplicemente passeggiare in compagnia. Entrambe le gare partiranno da Viale Vittorio Emanuele III. Alle 9:00 la corsa competitiva e alle 9:15 la non competitiva.

L’edizione di quest'anno si arricchirà di attività collaterali con momenti di informazione e sensibilizzazione sulla salute del seno, workshop di autoesame e incontri con esperti del settore sanitario.

Un'importante novità della terza edizione è la partecipazione di diverse associazioni locali e nazionali che operano nel campo della salute femminile e del supporto alle donne in fase di recupero post-operatorio.

L’appello del sindaco

Come ogni anno – preannuncia il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – io sarò in prima fila per la gara non competitiva e per diffondere il messaggio lanciato dalla “Fondi in Rosa” in ogni angolo della nostra città. La prevenzione è fondamentale, oggi e tutti i giorni dell’anno. Come dico sempre, se questa azione di sensibilizzazione servirà a salvare anche una sola persona mediante la diagnosi precoce, vorrà dire che è stata efficace. L’invito dunque è a partecipare numerosi.

Come partecipare e organizzazione

La manifestazione è organizzata dall’ASD Olimpia Lazio con il patrocinio del Comune di Fondi, della Regione Lazio, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della ASL di Latina, in collaborazione con l’ANDOS – Comitato di Fondi. Iscrizioni presso l’attività Top Run in via Arnale Rosso 3E.

Un messaggio di speranza

"Fondi in Rosa" non è solo una competizione, ma un vero e proprio movimento di solidarietà che unisce la comunità intorno a un tema di grande rilevanza sociale. Partecipare significa non solo correre, ma anche sostenere e regalare un sorriso a chi ha bisogno di sentire calore, supporto, sostegno e vicinanza.

In un periodo in cui la salute e il benessere sono più che mai al centro dell’attenzione, eventi come "Fondi in Rosa" ci ricordano che la solidarietà può fare la differenza e che, correndo insieme, è possibile affrontare le grandi sfide della vita con più forza e coraggio.