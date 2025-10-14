Sperlonga: domenica 19 la VI edizione della gara "Sulla Via di Ulisse" che conclude la stagione

Saranno tantissimi i partecipanti domenica alla sesta Sulla Via di Ulisse, la Granfondo di mtb chiamata a mettere la parola fine sui circuiti New Marathon Lazio e Race Cup Mtb Centro Italia. Circuiti che hanno raccolto un successo enorme considerando che le gare si sono disputate anche fuori dai confini regionali, in Abruzzo e Campania, ultima la GF Parco Regionale dei Monti Lattari che ha portato avanti la Race Cup. Solo per gli abbonati ci sono almeno 200 presenze e considerando che la maggior parte delle classifiche per categoria sono ancora in bilico, câ€™Ã¨ da credere che domenica ci sarÃ grande battaglia.

Confermata la presenza del campione uscente Mattia Toccafondi, il portacolori del DMT Racing by Marconi reduce dalla piazza dâ€™onore allâ€™Est! Est!! Est!!! Marathon di Montefiascone di domenica scorsa. Gli organizzatori hanno scelto di concentrarsi su un percorso unico di 43 km per un dislivello di 1.300 metri, dove saranno il ritmo e la capacitÃ di mantenere i piÃ¹ alti rapporti a fare selezione. Probabilmente decisiva lâ€™ultima discesa, chiamata Salto nel Blu, a 1 km dalla conclusione. Epicentro della corsa sarÃ il centro storico di Sperlonga, in particolare Piazza Europa da dove verrÃ dato il via alle ore 9:30.

Iscrizioni naturalmente ancora aperte, al costo di 35 euro fino a giovedÃ¬, chi vorrÃ iscriversi sul posto dovrÃ versare 45 euro e potrÃ farlo dalle 7:30 di domenica. Premiazioni dalle ore 13:00 con particolari riconoscimenti, costituiti da premi in natura, ai primi 5 di ogni categoria.

Per informazioni: Asd Fans Bike, https://www.sullaviadiulisse.it/.