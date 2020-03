Covid-19, nuovo caso a Latina: si lavora per ricostruire il link epidemiologico

Proprio quando il vertice in prefettura stava dando un'iniezione di positività e ottimismo, un nuovo caso di coronavirus in provincia di Latina ha riportato tutti in allerta. Si tratta di un uomo di 53 anni, prelevato in ambulanza e visitato al Santa Maria Goretti di Latina ma non entrato in contatto con persone del nord Italia. La notizia, del tutto inattesa, è arrivata dallo Spallanzani poco dopo la fine del vertice in prefettura e ha rimesso in discussione tutto. Si sta lavorando al link epidemiologico ma, al momento, la causa del contagio è un mistero. Una situazione completamente diversa rispetto a quanto accaduto a Formia e Minturno con la paziente di Cremona. Le condizioni della donna con una broncopolmonite acuta sono gravi ma stazionarie. Negativi anche i primi 40 tamponi sulle persone venute in contatto con lei dal 23 febbraio, giorno in cui è arrivata nel sud pontino.

Scuole e ordinanza

Oggi gli studenti del sud pontino sono tornati sui banchi di scuola ma non è escluso che il quadro generela cambi nelle prossime ore.

Non ha fatto dietrofront Gaeta, per esempio, che ha deciso di sospendere le lezioni fino al 7 marzo per disinfettare aule e ambienti scolastici.

Dopo che la Prefettura aveva convocato tutti i sindaci per spiegare come, in effetti, le misure adottate fossero esagerate, un nuovo caso accertato di coronavirus nel capoluogo ha rimesso tutto in discussione. Le preoccupazioni maggiori, attualmente, riguardano le difficoltà per ricostruire il link epidemiologico del paziente, un 53enne di Latina, che non è mai stato al nord e non è venuto in contatto, apparentemente, con nessuno affetto da covid-19. Le autorità invitano la cittadinanza a mantenere la calma e a tenere a portata di mano i numeri d'emergenza.