L'ospedale di Fondi pronto ad affrontare l'emergenza Coronavirus

Il delegato alla sanità di Fratelli d'italia Pistillo Francesco si reca in ospedale per avere informazioni sul covid-19 e se la struttura sanitaria è pronta in un caso di emergenza. Il partito fondano vuole innanzitutto rassicurare gli abitanti di Fondi. Dopo aver visto di persona e parlato con alcuni medici, lo stesso chiede a tutti di stare tranquilli. È un periodo un po' particolare, a volte si strumentalizzano troppo le situazioni. I dottori del nosocomio chiedono di non creare allarmismi, il P. S. Di Fondi si è preparato se ci sarà un'emergenza, disponendo 2 stanze preparate per l'emergenza del covid 19. Fra qualche giorno sarà installata anche una tenda per i futuri casi di coranovirus, se ci saranno. Ogni locale dell'Ospedale viene sanificato ogni 2 ore, per combattere questa emergenza e per mettere al sicuro i propri pazienti sia interni cioè ricoverati, sia gli esterni.