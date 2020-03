Da oggi attiva al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi la tenda pre-triage

I Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino ieri pomeriggio hanno montato la tenda pre-triage al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio”: un passo in avanti fondamentale per la protezione e la tutela dei pazienti ma anche dei sanitari che stanno rischiando notte e giorno la loro vita per salvare quella di tutti noi.

Grazie alla tenda da oggi i rischi di contagio sono stati ulteriormente limitati.

I pazienti con sintomi “simil coronavirus” che si recheranno al pronto soccorso si fermeranno nel pre-triage che funzionerà da filtro.

Al seguito del consulto con il personale sanitario si stabilirà su quale percorso indirizzare il paziente: iter covid (più propriamente ridefinitivo sars-cov-2) o pronto soccorso standard.

La tenda verrà sanificata più volte al giorno a seconda del flusso di pazienti.