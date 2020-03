Emergenza coronavirus: al via la raccolta fondi del Rotaract Fondi-Terracina per sostenere gli ospedali

Uniti oggi, per splendere domani

In seguito alla situazione di emergenza che il nostro Paese sta fronteggiando in queste settimane, il Distretto Rotaract 2080, insieme al Distretto Rotary 2080, ha avviato una raccolta fondi finalizzata a supportare le strutture ospedaliere attraverso la donazione di macchinari necessari nei reparti di terapia intensiva (es. ventilatori polmonari) e altro materiale utile, così come individuato dalla protezione civile con cui siamo costantemente in contatto.

Le donazioni sono libere e dovranno essere effettuate tramite bonifico sul conto corrente del Distretto Rotaract 2080 entro lunedì 16 alle ore 17:00.

Coordinate: Iban: IT70A0306909606100000125181 Intestato a: Rotaract Club Distretto 2080 Causale : donazione Stop Covid-19 + rotaract Terracina-Fondi + nome. È durante la caduta che i veri guerrieri colgono l’importanza del rialzarsi. Insieme possiamo fare la differenza! Grazie a chiunque deciderà di supportare la nostra iniziativa. #andràtuttobene