Emergenza Covid: effettuate 63 tac ai pazienti in quarantena

Procedono su più fronti le misure anticontagio. Questa mattina è stata effettuata una nuova sanificazione del Mof.

Nel frattempo si procede con lo screening per immagini delle tac sospette COVID in collaborazione con il Policlinico Campus Biomedico: effettuate le prime 63 (Regione Lazio 22/03).

Aggiornamento: 23/03

Molti pazienti che non presentavano sintomi, erano in quarantena e non avevano fatto il tampone, hanno mostrato un principio di bronchite bilaterale.