"Ci hanno nascosto la pandemia": lo sfogo di Mastromanno dopo l'aumento dei contagi

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Ci hanno nascosto la pandemia. Mi sento responsabile, essendo io assessore ai Servizi Sociali di Fondi ma anche e soprattutto medico curante della maggior parte degli anziani del centro dove è stata fatta la festa. Se fossi stato avvisato per tempo, se avessi saputo, avrei chiuso la struttura ancor prima di quanto ho fatto. Invece niente, continuavo a chiedere e nessuno mi dava dati dei contagiati. Ci hanno detto che si trattava di una banale influenza, è stata una grossa bugia. Questa è una seria epidemia e c'è qualcuno che non ci ha detto la verità. Ho visitato il paziente 1 qui nel territorio e fortunatamente mi sono messo da solo in autotutela, chiudendomi a casa per 14 giorni". Così, all'Adnkronos, Dante Mastromanno, medico di base a Fondi, ancor prima che assessore.

Arrabbiato per una situazione che si sarebbe potuta anche contenere con protezioni individuali messe a disposizione solo oggi dei medici con 2 kit a testa.