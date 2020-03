Consegna di beni di prima necessità: il servizio offerto da un cittadino di Fondi

Al via un servizio di consegna di beni di prima necessità per le persone in difficoltà.

Riceviamo e pubblichiamo il post di un nostro concittadino

Città di Fondi.

Non vergognarti di chiedere.. se hai bisogno di beni di prima necessità, cibo, medicine, cose urgenti, e non puoi permettertele, non esitare a chiedere. Chiedi, nessuno ti giudicherà. Voglio solo aiutarti. Contattami in privato. Se hai la possibilità di aiutare gli altri contribuendo ad acquistare acqua, pasta, passata, pane, latte, farina, legumi, verdura, cotolette per bambini, pannolini e beni quotidiani dai la tua disponibilità inviandomi un messaggio su WhatsApp o su Messenger.

Per informazioni

Giulio 3270987015

Giuliobianchi01@gmail.com