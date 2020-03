Al via lo sportello “Parla con NOI SIAMO in AScolto”

Si rende noto che il Distretto Socio Sanitario LT4 – che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina – ha attivato “Parla con NOI SIAMO in AScolto”, lo Sportello telematico di ascolto, informazione, orientamento e consulenza professionale per l’accesso agli interventi e ai servizi sociali distrettuali. Lo Sportello telematico è attivo in tutti i Comuni del Distretto LT4 e nei PUA D (Punti Unici di Accesso Distrettuali) di Fondi e Terracina nei seguenti giorni e orari: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; - il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00. Fuori dall’orario di servizio è possibile inviare un messaggio e/o una mail per essere ricontattati dall’Assistente Sociale di riferimento nel più breve tempo possibile. Si riportano i contatti per il COMUNE DI FONDI: - recapiti telefonici: 348.6439213; 388.6573700; 347.0831968; 0771.507242 - mail: servizisociali@comunedifondi.it Punto Unico di Accesso Distrettuale - recapito telefonico: 353.3094406 - mail: puadfondi@comunedifondi.it