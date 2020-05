Da Fondi a Scampia: pane e verdure per le associazioni anticamorra in difficoltà

Riceviamo e pubblichiamo una bella storia raccontata dal gruppo Facebook #amoFondi

"La solidarietà in questa emergenza Covid-19 porta in molti casi il nome di Fondi

Parlando con Lavinia Savona veniamo a conoscenza di una bella storia di solidarietà fondana

A Scampia ci sono varie associazioni anti camorra che in questa emergenza sono state ancora più sotto pressione ritrovandosi ad avere 1200 nuclei familiari (Scampia da sola ha ottantamila abitanti: il doppio di Fondi) in vera difficoltà. Lavinia si è mossa per dare una mano a queste associazioni e attraverso la Cooperativa Copla di Fondi è partito un carico di verdura alla volta di Scampia.

Ma non solo.

Un forno di Fondi ha messo a disposizione 50 chili di pane

Gesti importanti, gesti di chi ha sofferto, di chi sospirando con le ferite ancora fresche sente il bisogno di esserci per il prossimo

Amici non so voi, ma noi ci sentiamo davvero orgogliosi di essere fondani

Sem d Funn, lu rest so chiacchijr

#appaudiamoFondi"