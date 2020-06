L'onorevole Trano sui roghi: "Vietato abbassare la guardia"

E' quanto dichiara l'onorevole Raffale Trano.

"Le montagne del sud pontino in questi giorni - prosegue - stanno tornando ad essere frequentate e l'inizio della stagione estiva porta sempre con sé la piaga degli incendi. La vigilanza va dunque potenziata, per evitare danni al patrimonio naturale come quelli dello scorso anno. Ho dunque inviato una nota al direttore Giorgio De Marchis, ricordandogli la sua promessa, fatta nell'autunno scorso, su una maggiore sorveglianza dei luoghi attraverso il potenziamento dei guardaparco, con due unità da impiegare sul versante formiano. Visto il prossimo affollamento dell'area naturale, ho inoltre chiesto al direttore di far compiere una verifica dei sentieri, a partire da quello di San Michele Arcangelo".