Di Cola sui pontili del canale Portella a Monte San Biagio: "Incuria e degrado"

E' quanto denuncia il vice sindaco di Monte San Biagio Arcangelo Di Cola che prosegue con toni piuttosto critici.

"Non è stato fatto nulla né in termini di valorizzazione del sito né in termini di pulizia e decoro dell’area. Mi chiedo per quale motivo l’Ente Parco non revochi la concessione visto e considerato che la manutenzione ordinaria e straordinaria da bando spetta alla concessionaria e sopratutto perché nulla di quanto dichiarato in termini di progettualità all’atto dell’aggiudicazione è stato realizzato. Soldi pubblici ( tra cui anche denaro dei contribuenti monticellani) letteralmente bruciati"