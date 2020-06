Pericolosa voragine in via dei Volsci: nuova denuncia dei residenti

Tornano all'attacco i residenti di via dei Volsci che, già da settimane prima della pandemia, denunciano la presenza di una enorme buca lungo il marciapiede che mette in pericolo pedoni, carrozzelle e passeggini. Ad ogni segnalazione viene perimetrata con del nastro bianco e rosso, che poi vola via, ma mai riparata in maniera definita.

"Come da foto - scrive un lettore - sono ormai oltre due anni che questa piccola voragine viene riparata con superficialità, ma il problema non si risolve e si rischia veramente che si apra una fessura più profonda, il tutto in una zona molto trafficata e davanti ad un negozio di bambini. Abbiamo segnalato la presenza della buca a più riprese agli enti preposti ma non c'è verso di risolvere il problema. Non se ne può più, cosa aspettiamo che qualcuno si faccia male seriamente?"