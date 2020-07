Gattino incastrato nella siepe a Sperlonga salvato dai vigili del fuoco

Dopo il maxi dispiegamento di uomini, biologi, volontari e cittadini che ieri si è adoperato per salvare il nido di una tartaruga Caretta caretta, questa notte la mobilitazione si è rinnovata per un gattino rimasto incastrato nella siepe del parcheggio panoramico di Sperlonga.

I vigili del fuoco, da sempre particolarmente sensibili al tema degli animali, sono sopraggiunti con due mezzi e, in pochi minuti, hanno liberato il felino che miagolava disperatamente ormai da moltissimo tempo.

Fortuna che, in quel momento, non erano in corso altre emergenze più gravi e che la squadra in servizio ha avuto il tempo di dedicarsi alla liberazione del gattino.

Applausi da parte dei numerosi cittadini e turisti che, all'una di notte, ancora affollavano la località costiera.