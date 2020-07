Fratelli d’Italia incontra i grossisti dell'ortofrutta

Si è tenuto il 6 luglio un incontro organizzato dal coordinamento regionale del Lazio e dal dipartimento nazionale agricoltura, in collaborazione con Fedagromercati, con i rappresentati dei grossisti dei 10 mercati più importanti d’Italia.

“Il confronto è stato estremamente proficuo, i nostri vertici istituzionali hanno comunicato il lavoro che FdI fa ed ha fatto in materia di agricoltura e i rappresentanti dei grossisti hanno dato ottimi spunti di riflessione - dichiara Sara Kelany, nel coordinamento Regionale e consulente del gruppo di FDI al Senato in materia di mercati e agroalimentare - Abbiamo ascoltato con interesse le opinioni dei grossisti e dell’associazione di categoria in seno alla confcommercio, rappresentata da Valentino Di Pisa e abbiamo ritenuto opportuno costituire un tavolo tecnico permanente con la categoria che diventerà non solo un collettore di istanze, ma anche un tavolo di concertazione per la definizione delle politiche in materia di logistica e distribuzione, questo contribuirà a rendere concrete e sensate le proposte di legge che Fratelli d’Italia si appresta a presentare".

Si rammenta che Fratelli d’Italia, in piena emergenza pandemica ha interrogato sia la Commissione Europea, sia il Ministro Bellanova, mediante il deposito di tre interrogazioni alla Commissione UE, alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, con cui è stata chiesta la valorizzazione dei prodotti nazionali, un ripensamento della logistica e l’incentivazione della capillarità della distribuzione, ponendo al centro di questa dinamica il ruolo dei mercati all’ingrosso.

Hanno partecipato all’incontro Luca De Carlo, responsabile del dipartimento nazionale agricoltura FdI, Paolo Trancassini, coordinatore Regionale FdI Lazio e capogruppo in commissione bilancio alla Camera dei Deputati, Nicola Procaccini, Eurodeputato, componente commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Patrizio La Pietra, capogruppo in commissione agricoltura per FDI al Senato della Repubblica, Nicola Calandrini, capogruppo della commissione bilancio per FdI del Senato della Repubblica