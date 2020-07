Estate 2020: a Fondi la gente vuole cinema all'aperto e concerti

Eventi Estate 2020: Ripartiamo da Fondi - Scegli cosa ti piacerebbe fare. Questo il titolo del sondaggio e di conseguenza scegliere cosa si preferiva di più.

La pandemia da Covid-19 condizionerà la scelta delle tue vacanze estive? Cosa non dovrebbe mancare nei tuoi momenti di relax? Ha chiesto la Pro Loco Fondi. E in tanti hanno risposto.

Il primo dato indicativo è stato che a rispondere sono state il 55,14% delle donne e il 41,08% degli uomini, il 3,78% non ha dichiarato.

Mentre per le fasce di età hanno partecipato: (18–29 anni) il 36,22%, (30–39) il 18,92%, (40–49) il 24,32%, (50–59) il 14,05%, (60–69) il 5,41% (70 e oltre) l’1,08%.

Le opzioni proposte erano: Convegni culturali; Visite guidate; Percorsi enogastronomici; Mostre di pittura estemporanea; Mostre fotografiche; Letture all'aperto; Concerti; Teatro all'aperto; Cinema all'aperto; Spettacoli con artisti di strada.

Tutti i partecipanti dovevano obbligatoriamente rispondere a tutte le proposte, indicando però per ognuna il gradimento (molto – poco – indifferente).

Molto graditi sono stati: Cinema all'aperto 81,08%; Concerti 80,00%; Teatri all’aperto 71,89%-

Poco graditi sono risultati: Convegni culturali 47,57% e Letture all'aperto 43,78%.

Eventi indicati come indifferenti: Letture all'aperto 25,95% e Mostre di Pittura estemporanee 21,62%.

“Un po’ ci sorprende il dato emerso – commenta il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli – ma non più di tanto. Perché va considerato che in estate le persone hanno più voglia di divertirsi e rilassarsi, privilegiando ciò che in inverno si è più propensi a fare. E poi gli eventi poco graditi o indifferenti hanno ottenuto basse percentuali”.

Il servizio del sondaggio promosso dalla Pro Loco Fondi è uno dei tanti che l'Associazione svolge in favore della città, come quello dell’informazione e assistenza turistica nell’ufficio aperto tutti i giorni (tranne la domenica) al mattino e alla sera nella sede della Torretta d'Angolo in Piazza Porta Vescovo, 12.

Il questionario potrà essere un’ulteriore indicazione per Enti e Associazioni alle prese con l'organizzazione di eventi per l'Estate 2020.