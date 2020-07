Pallamano: perfezionata l’iscrizione alla serie a1 maschile 2020/2021

In questi mesi e negli ultimi giorni, in modo particolare, la dirigenza fondana ha lavorato e continuerà a lavorare senza sosta affinché l’HC Fondi possa continuare ad essere un vanto per la città. In questi giorni, inoltre, sono state tante le risposte all’appello che la società ha diffuso a mezzo stampa. Questi input, nell’attesa che possano concretizzarsi, hanno spinto la dirigenza dell’Handball Club Fondi ad aver comunque depositato presso la Federazione Italiana Giuoco Handball, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste, tutta la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie A1 maschile 2020/21.