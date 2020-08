Mercati: l'Ana incontra i candidati sindaco di Fondi

Proseguiranno la prossima settimana gli ultimi due incontri con i Candidati a Sindaco di Fondi, Raniero DE FILIPPIS, del Centro Sinistra, e Beniamino MASCHIETTO, sostenuto dalla coalizione di Forza Italia ed altre liste civiche.

Nei primi incontri avuti dalle delegazioni ed operatori ANA di Fondi, con i Candidati Giulio MASTROBATTISTA, Luigi PARISELLA e Francesco CICCONE –accompagnati dal Segretario Nazionale e dai dirigenti Provinciali ANA di Latina e di Frosinone - sono state affrontate e sviluppate tutte le problematiche del settore nella difficile circostanza della crisi conseguente al coronavirus.

Il tema fondamentale è stato il rilancio dei mercati e della Fiera di S. Onorato dopo lo spostamento e la fase di sviluppo delle Medie Strutture di Vendita che hanno rivoluzionato la rete distributiva commerciale della città ed alla luce anche delle incertezze dovute alla possibile applicazione della Direttiva BOLKESTEIN, che ha frenato ogni investimento ed ipotesi di sviluppo nel comparto cittadino e nazionale.

E’ emersa finora una grande consapevolezza che gli ambulanti ed i piccoli produttori agricoli sono espressione di un segmento importantissimo della economia di Fondi e meritano tutte le attenzioni e tutele per garantire la loro crescita per consentire anche lo sviluppo delle filiere dell’agroalimentare così importanti per l’economia della città.

Fondi è la città dove ha sede il Centro Agroalimentare all’Ingrosso, ex MOF, attorno a cui ruotano migliaia di produttori agricoli, ed a Fondi hanno sede numerose aziende produttrici di formaggi, mozzarelle, salsicce ed insaccati vari. Tutte produzioni tipiche e di qualità che trovano nei mercati di Fondi – e soprattutto nel mercato domenicale di Via Mola S. Maria – canali di commercializzazione quotidiani.

ANA di Fondi e Nazionale esprimono grande apprezzamento per il livello di confronto e di ascolto reciproco finora registrato con i primi tre candidati sindaci.