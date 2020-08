Bruno Di Manno candidato con Giulio Mastrobattista: lunedì la conferenza stampa

La portavoce comunale di Fratelli d'Italia di Fondi comunica che lunedi 17, alle ore 20,30, si svolgerà la conferenza stampa, per annunciare l'ingresso, in FDI di Fondi, del candidato Bruno Di Manno.



FDI punta su professionalità e competenza.

Cinque anni fa chi votava non aveva alternative, se non l’attuale amministrazione.

"Oggi noi vogliamo dare ai fondani la possibilità di scegliere", così esordisce la portavoce di FdI Fondi Sonia Federici.



All' evento è prevista la presenza del candidato a sindaco Giulio MASTROBATTISTA.



Come sempre ci si impegnerà affinché lo svolgimento della conferenza stampa avvenga in osservanza delle misure precauzionali contro il COVID-19, disciplinate dal vigente DPCM dell' 11 giugno 2020.