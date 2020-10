Ottobre rosa: anche il Comune di Monte San Biagio si tinge di rosa

Fare prevenzione è fondamentale: grazie ad uno screening di routine si salvano, ogni anno, migliaia di vite. Ragazze, nonne, madri e giovanissime: i tumori, purtroppo, non fanno distinzioni di età ed è per questo che è importantissimo fare sensibilizzazione in maniera capillare su tutto il territorio nazionale.

Tocca anche Monte San Biagio l'ottobre rosa, il mese della prevenzione contro il tumore al seno.

Il paese presepe si tinge quindi dei colori delle donne per ricordare a tutti i suoi concittadini l'importanza dei controlli e dello screening.

Su iniziativa dell'assessore ai servizi sociali di Monte San Biagio Anna Maria Ferreri, dunque, fino alla fine del mese di ottobre la fontana che si trova ai piedi del Comune sarà illuminata di rosa.