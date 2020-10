Per il quarto anno consecutivo Fare Verde aderisce alla Giornata del Camminare

"Fare Verde" aderisce per il quarto anno consecutivo alla "Giornata del Camminare" promossa da "FederTrek Escursionismo e Ambiente", evento di sensibilizzazione alla "mobilità dolce" e di riscoperta del patrimonio storico-culturale delle nostre Città. Ci accompagnerà la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca su Monte Passignano, 519 m slm, sulla cui sommità sono presenti i resti di un antico Castelliere e da cui si gode di una bellissima panoramica sulla Città di Fondi.

I castellieri erano delle fortificazioni difensive di avvistamento collegati a vista tra di loro su vari promontori e ciò rendeva più efficace quel geniale sistema difensivo. Qui a Passignano sono ancora evidenti le tracce di due enormi fossati concentrici scavati per cingere la cima di questo monte. Essi hanno forma ellittica allungata in direzione Nord-Sud e seguono, sembra incredibile, l’esatto andamento delle curve di livello. Esso si fa risalire alla fine dell’età del bronzo, nel proto-villanoviano, tra il X° e XII° secolo a.C. Scoperto nel 1979 da Mariano Izzi, indicato all’Antropologo Prof. Marcello Zei, di stanza presso S.Felice Circeo il quale potè accertare che era un Castelliere dopo diversi sopralluoghi.

???? Il ritrovo è alle ore 8,30 di Sabato 10 Ottobre in prossimità del Palazzetto dello Sport. Ci si sposterà in auto verso Località Passignano. Si consiglia un abbigliamento idoneo, scarpe da trekking, almeno un litro di acqua a persona. Ogni singolo partecipante assume in proprio la responsabilità di tutto quanto possa accadere durante l’escursione. I minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore.

⚠️ Dati tecnici:

• Lunghezza 5 km

• Dislivello 200m

• Sentiero non molto visibile a terra ma praticabile, si richiede comunque attenzione durante l'escursione.

⚠️ Norme di comportamento anti-Covid19 da osservare per la durata dell'Escursione. Dispositivi di protezione individuali per partecipante:

a) una mascherina protettiva;

b) due paia di guanti;

c) gel disinfettante;

d) sacchetto per raccolta rifiuti.

⚠️ La partecipazione all'Escursione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni:

333 11 88 161 - fareverdefondi@gmail.com