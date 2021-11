“Kiss in the Dark”: da domani su tutte le piattaforme l’ultimo brano della band NEW22

Bruno Miceli, Nicolò Mura, Marco Sabbatini, Marco Parisella e un grande sogno che finalmente inizia a prendere forma: è uscito in queste ore “Kiss in the Dark”, l’ultimo brano dei NEW22.

La rock band fondata dal cantante, compositore e chitarra ritmica della band Bruno Miceli ha lanciato oggi singolo e videoclip. I quattro artisti, tutti di Fondi che coltivano la passione per la musica sin da giovanissimi, hanno ritrovato durante il lockdown e i difficilissimi mesi della zona rossa l’ispirazione, la concentrazione e l’energia per inseguire un sogno rock che sembrava irraggiungibile. Mettere la propria vita professionale e sociale in stand-by per qualche mese ha lasciato terreno fertile alla passione per la musica che, una volta aperta una breccia, ha inondato con il suo estro creativo la quotidianità dei quattro componenti della band. Con la ripartenza prove, stesura di nuovi brani e videoclip si sono susseguiti senza soluzione di continuità fino a quando ha preso definitivamente forma il primo album, Evacuate Soul, che uscirà il prossimo anno.

La band è composta da Bruno Miceli, fondatore, cantante, compositore e chitarra ritmica della band, Nicolò Mura che svolge il ruolo di chitarra solista, Marco Sabbatini al basso e Marco Parisella alla batteria.

«“Kiss in the Dark” è un brano accattivante, scandito da riff potenti e una linea vocale estremamente orecchiabile - scrive rockon.it, rivista web specializzata nella musica rock - Il progetto artistico dei New 22 si fonda su un’unica regola: l’orecchiabilità. Ogni brano è differente dal precedente, con colori che spaziano dal pop al rock, dal funk all’hard rock».

Il singolo parla della fusione tra due cuori che, nonostante le rispettive cicatrici, continuano a sprigionare tutta la loro forza, culminando in una travolgente passione.

In un mondo schiavo dell’ostentazione e delle dinamiche dei reality show, questo “bacio al buio” nasconde tutta la sua intimità agli occhi di un grande fratello Orwelliano.

Un passo a due in un mondo incantato, nel quale le stelle brillano solo e unicamente per la coppia.

Il videoclip realizzato per il brano cattura l’occhio grazie alla moltitudine di effetti e colori utilizzati e al veloce susseguirsi delle scene. Sullo schermo appaiono parti del testo e messaggi tematici, in alternanza e sovrapposizione alle immagini.

I NEW22 nascono in uno scantinato poco illuminato, si concentrano da subito nella creazione di brani inediti, evitando reinterpretazioni. I quattro membri portano influenze radicalmente diverse, adattandosi ciascuno al progetto senza oscurare la propria vena artistica.