Sul terrazzo del Castello Caetani la presentazione del libro "Ho visto ardere la vita"

Domenica 12 giugno 2022 alle ore 20,30, uno dei più grandi poeti viventi spagnoli, Santos Domínguez Ramos sarà presente a Fondi per presentare il suo libro di poesie bilingue, che sarà donato a tutte le persone presenti all'evento.

Interverranno con l'autore il Sindaco Beniamino Maschietto e il Vicesindaco Vincenzo Carnevale; Marcela Filippi Plaza (Curatrice e traduttrice).

A moderatore l'evento: Gaetano Orticelli. Le musiche saranno eseguite dal musicista Gabriele Pezone.

Ingresso libero e consentito secondo le norme vigenti anticovid. Il poeta donerà il libro a tutte le persone presenti alla serata.

Il poeta spagnolo Santos Domínguez Ramos (nato a Cáceres nel1955) riunisce in questa edizione bilingue quattordici poesie, per lo più ecfrastiche, in cui rende il suo speciale tributo di ammirazione all'Italia e alla sua cultura in versi pieni di saggezza e di emozione. Marcela Filippi ha curato la traduzione in un italiano tanto elegante quanto fedele all'originale. (Luis Alberto de Cuenca)