Il Comune ha ripulito la spiaggia di Capratica dopo la segnalazione di una residente

Ci ha scritto ieri una signora romana che da tre anni, attratta dal nostro bellissimo mare, ha acquistato una casa a Fondi e frequenta la spiaggia di Capratica che, contrariamente agli scorsi anni ha trovato veramente sporca, sia sulla spiaggia che sulla battigia e anche nel mare con tanta plastica e altro bene in vista.

Ci ha chiesto aiuto per mantenere la Bandiera blu di questa spiaggia e se era possibile ottenere che il Comune poteva provvedere ad una pulizia di base ed alla successiva manutenzione, e se c'era qualcosa che possiamo fare noi cittadini, anche promuovendo pulizie straordinarie una tantum. Allegando alla mail delle foto che hanno reso l'idea dello stato di degrado della spiaggia.

Abbiamo contattato, sempre via mail l'URP, alla mail urp@comunedifondi.it per informarli della situazione di stato della spiaggia. Oggi ci hanno comunicato che, probabilmente, la folla del weekend e alcune mareggiate avevano riversato un pò di rifiuti, ma hanno provveduto ad una pulizia straordinaria. Inoltre le spiagge del litorale fondano vengono manutentate ordinariamente in base al loro calendario dei lavori.

Ringraziamo la signora per la segnalazione e il Comune per aver risolto in tempi veramente brevi la situazione.