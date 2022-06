Gaetano Ercole lascia il ruolo di allenatore della Virtus Fondi calcio a 5 femminile

Il prossimo campionato virtussino ripartirà con una importante novità: non sarà più Mister Gaetano Ercole ad allenare la squadra ed a sedersi in panchina. Dopo 6 lunghi anni, infatti, il veterano Ercole smetterà i panni di allenatore per ricoprire quelli di Dirigente della squadra rossoblù. E’ lo stesso Ercole a commentare la scelta intrapresa e condivisa con il resto della società.

Dopo 6 anni è arrivato il momento di cambiare, di voltare pagina. E’ stata una scelta mia, che ho maturato negli ultimi mesi, dettata da tanti fattori e condivisa con i dirigenti. Nessun problema con le ragazze e con la dirigenza, ma solo una serie di motivi che mi hanno portato a fare un passo importante. Innanzitutto un po’ di stanchezza, dopo 6 anni (4 di serie D e 2 di serie C) belli ma difficili. Ho scoperto un settore del tutto nuovo per me, abituandomi piano piano al mondo del futsal femminile. Ho avuto modo di allenare tante ragazze, affezionandomi ad ognuna di loro, con le quali nel tempo abbiamo sfiorato 2 volte la vittoria della Coppa Latina, poi abbiamo vinto un campionato, abbiamo affrontato la serie regionale ed abbiamo partecipato alle Final Four di Coppa Lazio. Di mezzo tante cose, soprattutto il Covid, che non ci ha permesso di vivere questo sport come si doveva, ma pare che le cose vadano molto meglio. Poi per affrontare al meglio una responsabilità tecnica in questa serie bisogna avere tanto tempo a disposizione, cosa che per motivi personali mi viene sempre più difficile. Infine, secondo me, c’è bisogno di una ventata nuova che dia nuovi stimoli alle ragazze ed io credo di aver esaurito il mio compito. Ovviamente cambierò solo i panni da indossare, perché entrerò in dirigenza rossoblù con nuovi compiti e nuovi ruoli. Una dirigenza che mi ha sempre sostenuto, aiutato ad entrare in questo mondo e messo sempre nelle condizioni di poter operare al meglio.

Un ringraziamento per questi 6 anni va innanzitutto alla mia famiglia che mi ha permesso di poter svolgere questo lavoro, senza mai farmi pesare il tempo tolto a loro, un ringraziamento va a tutte le ragazze che ho allenato, dalle più giovani alle veterane, a cui ho donato tanto e che hanno conosciuto anche dei lati spigolosi del mio carattere, accettandoli. E poi un ringraziamento grosso va a chiunque ha fatto un pezzo di strada insieme a me, come collaboratore, ma soprattutto a quei folli personaggi (dirigenti che nel tempo sono diventati amici) che mi hanno buttato in questo progetto e l’hanno portato avanti in questi anni ottimamente. Ora si riparte con una nuova avventura, con un nuovo ruolo, che ci porterà tante ulteriori soddisfazioni, ne sono sicuro.