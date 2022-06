Campodimele - Grandi artisti faranno tappa con il loro tour 2022

CAMPODIMELE – La casa di produzione teatrale e cinematografica On Broadway, diretta Giovanni Pannozzo, presenta la stagione teatrale “Comic Show” che si terrà nella splendida cornice dell’anfiteatro del borgo di Campodimele (Latina). L’iniziativa vede la collaborazione del Giurges, Vivaticket e Radio Show Italia 103e5, radio ufficiale degli eventi. Quattro imperdibili appuntamenti all’insegna del divertimento che vedrà in scena grandi personaggi del teatro e della televisione italiana.

Si inizia il 9 luglio 2022, con Valentina Persia; il 23 luglio è la volta del trio comico I Ditelo Voi, il 6 agosto vede in scena gli Arteteca; si conclude il 21 agosto con Francesco Cicchella. Tutti i biglietti sono disponibili sul sito Vivaticket. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 22:00.

Stiamo ripartendo, e con il programma di manifestazioni estive vogliamo offrire iniziative alla cittadinanza e ai turisti che sceglieranno di visitare Campodimele – dichiara il sindaco Roberto Zannella – Devo veramente ringraziare l’ufficio cultura e la casa di produzione On Broadway di Giovanni Pannozzo, che hanno lavorato molto per mettere insieme alcune delle proposte estive, in questa estate di ripartenza. Come amministrazione puntiamo molto su alcuni eventi ed in particolare quelli che si svolgeranno nel nostro Anfiteatro Comunale, dove ospiteremo artisti di calibro nazionali ed internazionali come Valentina Persia, i “Ditelo Voi”, gli “Arteteca” e Francesco Cicchella. È un calendario denso di appuntamenti, pensato per ogni fascia d’età e pertanto non ci resta che invitare tutti a Campodimele quest’estate.