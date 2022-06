Bonus Affitti: in fase di liquidazione i contributi per le 800 domande accolte su 929

Sono in pagamento da questa mattina i contributi per gli affitti finanziati con risorse in parte regionali e in parte comunali. Sono infatti state oltre 900 le persone che hanno fatto domanda rispondendo ad un avviso pubblico.

A fronte di un numero di richieste così elevato – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al Bilancio Vincenzo Carnevale – utilizzando soltanto le risorse regionali, trasferite con determinazione n. G16795 del 2021 e ammontanti a 136.224,44 euro, avremmo potuto erogare, ad ogni beneficiario, una somma davvero minima. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di incrementare il fondo con un residuo di risorse trasferite dal governo al Comune di Fondi per essere stato zona rossa. In questo modo abbiamo potuto raddoppiare il contributo spettante ad ogni avente diritto.

Gestire 929 domande con risorse minime rispetto all’enorme richiesta – aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – non è stato semplice. Tuttavia abbiamo lavorato sodo per essere il più inclusivi possibile e investire fino all’ultimo centesimo disponibile nella consapevolezza che, in un periodo storico difficile, anche poche centinaia di euro possono fare la differenza.

Diversi, in base alla composizione del nucleo familiare, al reddito o al contratto di locazione, gli importi erogati che vanno da un minimo di 49 ad un massimo di 800 euro.

Su un totale di 929 domande, ne sono state accolte 800 e respinte 129 per mancanza di requisiti o carenze istruttorie.

Le somme sono in liquidazione da oggi e verranno accreditate, in ordine alfabetico, sui conti correnti o sui libretti postali rilasciati dai richiedenti in fase di domanda.