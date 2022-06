Per Fratelli d'Italia un week-end nero sul litorale fondano

A distanza di un anno, torna la microcriminalità sul nostro litorale. Le ultime bravate dei delinquenti hanno preso di mira le automobili parcheggiate in zona Capratica.

Questi eventi danneggiano il tessuto socio-economico delle attività balneari presenti lungo la nostra fascia costiera. Purtroppo i turisti in virtù di questi furti sono spaventati e preferiscono spiagge dove si sentono più sicuri.

Dopo anni abbiamo conquistato la tanto agognata bandiera blu, tutto bello e ci fa piacere, ma ci chiediamo se, in questa nostra sofferta conquista, non dovevano essere compresi anche i servizi e la sicurezza. Nella zona di Capratica, purtroppo, non è presente un parcheggio adeguato a questa meravigliosa spiaggia.

Nel fine settimana le persone sono costrette o a parcheggiare la propria auto nella zona adiacente la Flacca e questo fa sì che le automobili siano soggette ad atti vandalici, considerato che non ci sono gli adeguati controlli o, addirittura, a cambiare mare, con un danno economico per i nostri operatori balneari.

Sarebbe quindi opportuno ed auspicabile un parcheggio adeguato comunale nelle vicinanze, magari anche con un servizio navetta.

Chiediamo inoltre che tutte le zone del litorale fondano vengano attenzionate dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale, per proteggere chi sceglie le nostre spiagge e la nostra bella e amata Fondi.

Sonia Federici,

portavoce di Fratelli d'Italia Fondi