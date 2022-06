Al via al Castello il primo Festival Internazionale d’arte di Fondi RivelArte

Pittura, scultura, installazioni, fotografia, didascalie poetiche e brevi racconti: sarà un tripudio di espressioni artistiche il primo Festival internazionale d’arte di Fondi RivelArte che si terrà al Castello dal 1° al 10 luglio. Il taglio del nastro è previsto alle 17:30 del prossimo venerdì quando, nel corso di una prestigiosa cerimonia, sarà presentato il progetto che ambisce a promuovere talenti artistici e ad attrarre in città amanti dell’arte in tutte le sue espressioni.

Oltre al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e all’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, parteciperanno la giornalista e critica d’arte Mara Ferloni e l’editore Laura Capone. La professoressa Angela Reale interpreterà brevi didascalie e racconti che immergeranno il pubblico nell’atmosfera del festival. Spazio alle sessioni artistiche, dunque, ma anche all’editoria.

L’evento - spiega la direttrice artistica della kermesse Ivonne Maria Teresa Gandini - si presenta come una full immersion nell’arte in tutte le sue possibili espressioni. Fulcro delle molteplici versioni espositive sarà il Castello, simbolo della città oltre che baricentro della cultura locale.

L’evento è organizzato dalle Associazioni “Euterpe”, “Ars et Vis” e “Onorato II Caetani” con il patrocinio del Comune di Fondi e il coordinamento di Danilo Salvatori, noto in città e non solo per eventi di grande spessore artistico. Fotografi ufficiali Vincenzo Bucci e Paolo De Bonis mentre a curare le relazioni pubbliche dell’evento è Rita Di Fazio, anche delegata al sistema bibliotecario e museale.

Anno dopo anno Fondi si conferma una città particolarmente prolifica dal punto di vista artistico – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – oltre a pittori, scrittori, fotografi e autori, cresce anche il numero di espositori che arrivano da lontano per partecipare a eventi di spessore possibili grazie all’infaticabile operosità dell’associazionismo.

Sono infatti oltre 40 gli artisti in arrivo prevalentemente dal Lazio ma anche da altri paesi d'Europa e del mondo per partecipare al Festival RivelArte.

L’esposizione è visitabile tutti i giorni, ad eccezione del mercoledì, dalle 10:30 alle 12.30 e dalle 18:30 alle 22:30.