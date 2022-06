La Asl di Latina toglie l'ambulanza dei trasferimenti in dotazione dell'ospedale mettendo ancora piÃ¹ in crisi il nosocomio

Nonostante la nuova risalita dei casi Covid e l'inizio della stagione estiva, con il suo afflusso di turisti sul litorale, la Asl di Latina decide di togliere l'ambulanza dei trasferimenti in dotazione dell'ospedale di Fondi h24.

Un'ambulanza sempre operativa, come il caso di questa sera, arrivata in prima battuta per il recupero dell'equipe dell'eliambulanza pegaso 44, recatasi al Pronto Soccorso di Fondi per la presa in carico e il successivo trasporto di un bambino che necessitava di intervento chirurgico.

In un momento in cui mancano anestesisti e medici di reparto in un ospedale allo stremo delle forze ma che raggruppa un vasto bacino di utenza. In un momento così rischioso per la salute pubblica si aggiunge anche la beffa per i sempre operativi dipendenti della ditta in convenzione con la Asl che rischiano così la perdita del posto di lavoro.

Gli operatori del servizio