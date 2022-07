Pubblicato un bando per il potenziamento dei centri estivi

Risorse per la promozione e il potenziamento dei centri estivi: pubblicato sul sito del Comune di Fondi il bando per l’assegnazione dei contributi. Come riportato nella determinazione a firma del dirigente Cosmo Mitrano, verranno valutate positivamente proposte con congruità tra progetto e costi, assunzione di nuovo personale, diffusione e ricadute sul territorio e disponibilità a riservare un determinato numero di posti a minori diversamente abili.

Possono accedere ai contributi i centri estivi e i fornitori di servizi socio educativi territoriali che abbiano precedentemente gestito una struttura per almeno un anno e che possano accogliere un minimo di 10 partecipanti di cui il 30% con disabilità. Le domande, potranno essere presentate a mano o via pec, entro il 30 luglio 2022.

Si tratta di un bando a cui teniamo molto – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – in quanto consentirà di potenziare attività fondamentali per la crescita e l’educazione dei minori, come il recupero di situazioni di disagio psicologico e lo stress post pandemico nonché altri utili strumenti per l’attivazione e il potenziamento di percorsi educativi e ricreativi. Altre attività che possono essere finanziate con il bando in questione sono quelle correlate allo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il tutto con un’attenzione particolare al reddito per tendere la mano alle famiglie che potrebbero avere difficoltà ad inserire il proprio figlio in un circuito ricreativo o di recupero oneroso.