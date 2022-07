Controlli a campione con multe salatissime per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in periferia e nel centro storico

Di notte, di giorno, tanto in periferia quanto nel centro storico: continuano i controlli della polizia locale di Fondi volti a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Tra le diverse sanzioni elevate negli ultimi giorni, spiccano due verbali esemplari elevati nei confronti di altrettanti incivili sorpresi ad abbandonare scarti in Piazza Felice Chiusano.

Un turista del nord Italia ed un fondano evasore della Tari i responsabili: il primo aveva intrapreso l’insana abitudine soltanto da qualche settimana mentre il secondo, secondo quanto emerso da un successivo accertamento, è risultato sconosciuto al sistema tributario nonostante vivesse da tempo nel centro storico. In entrambi i casi è scattata una multa da 152 euro oltre alle spese di bonifica della piccola discarica abusiva. L’operazione proseguirà anche nei prossimi giorni su diversi fronti: controlli ordinari, appostamenti in borghese, accertamento di segnalazioni e attività di monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza.

La presente comunicazione - spiegano il comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - serva da monito a chi pensa di poter continuare ad inquinare impunemente. L’obiettivo, infatti, non è sanzionare ma ridurre drasticamente episodi che, oltre ad essere indecorosi e pericolosi dal punto di vista igienico, gravano su tutti i contribuenti in quanto i costi di bonifica delle discariche o di smaltimento di rifiuti indifferenziati sono molto onerosi. Non è giusto che per colpa di pochi, debbano continuare a pagare molti in termini anche di immagine e di igiene pubblica.