"La figlia del lanista": questa sera al Castello la presentazione del romanzo storico di Loreta Carnevale

Si terrà questa sera 24 luglio, alle 19:00, presso la sala conferenze del Castello Caetani, la presentazione del romanzo storico "La figlia del lanista" di Loreta Carnevale.

L'autrice, al suo secondo lavoro, è membro dell'Associazione Italia Nostra – Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni che ha promosso l'evento.

Loreta Carnevale (2001) diplomata in design dei metalli e dell’oreficeria presso il liceo artistico, è attrice diplomata presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Lazio. Ha all’attivo in diversi ruoli in ambito teatrale tra cui Giulietta (2018) in Romeo e Giulietta di William Shakespeare e in ambito cinematografico nel ruolo di coprotagonista con l’attore Fabrizio Maturani ( in Arte Martufello) nel mediometraggio “Tutto… all’improvviso niente” (2021). Attualmente frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. “La figlia del lanista” è il suo secondo romanzo dopo “La guerra”.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Fondi. La cittadinanza è invitata a partecipare.