In cittÃ  Ã¨ caccia all'ultimo parcheggio

Con l'aumento delle auto e dei turisti si scatena sempre più spesso la "corsa al parcheggio" che provoca conseguenze negative sull'ambiente in termini di stress e di inquinamento.

Ore passate a girare per le strade alla disperata ricerca di un posto, litigi con gli altri automobilisti e manovre al limite della fantascienza per riuscire a parcheggiare la propria auto, il tutto dovendo anche spendere dei soldi.

Questa è la dura realtà con cui spesso si trovano a dover fare i conti gli automobilisti della città di Fondi, senza contare l'aumento esponenziale del carburante che va a pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

Ci chiediamo:

Come mai questa amministrazione dal 1 aprile del 2021 mantiene chiuso il parcheggio sotterraneo di Piazza Municipio?

Come mai aspettiamo da oltre un anno la manutenzione urgente del suddetto parcheggio?

Come mai sempre questa amministrazione non ha mai pensato di costringere la società che ha in concessione questo servizio a rispettare gli obblighi contrattuali, relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria?