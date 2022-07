Il programma degli eventi di agosto di "R...Estate a Fondi"

Entra nel vivo il cartellone “R…Estate a Fondi”. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, caratterizzati da momenti culturali, artistici, teatrali e musicali nelle location storiche della città, ad agosto tornano i grandi eventi in Piazza De Gasperi. Ci sarà da ridere il 20 agosto con Max Giusti, ma anche da sognare il giorno successivo con le più famose colonne sonore di Ennio Morricone eseguite dall’orchestra internazionale Xilon. Ad aprire il suggestivo concerto, organizzato in occasione della Giornata dell’accoglienza turistica, saranno due ospiti d’eccezione: Irene D’Arcangelis e Giuseppe Piras, piccoli protagonisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro.

Grande spazio alla musica, quindi, ma con proposte e sonorità inedite per l’estate fondana: martedì 16 agosto, per esempio, l’anfiteatro farà un tuffo nelle atmosfere brasiliane della bossa nova mentre il 24 agosto Palazzo Caetani “viaggerà” nel mondo e nella storia alla scoperta del Jazz. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e con centinaia di posti a sedere senza obbligo di prenotazione.

Tra le curiosità del mese di agosto, un pianoforte formato maxi da suonare con i piedi, che prenderà forma in piazza IV Novembre il 30 agosto, e un “cartellone nel cartellone” interamente dedicato al quartiere di Porta Roma. Tornano, a gran richiesta, la Notte Bianca, di nuovo in programmazione il 12 agosto dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, e gli ombrelli decorativi a cura del Drappo dell’Assunta che daranno un tocco di colore e vivacità al centro storico e che creeranno la giusta ambientazione per i numerosi eventi organizzati dall’associazione come il Palio per Bambini e gli artisti di strada. Non mancheranno, infine, i tre appuntamenti tipici della calda stagione fondana: “L’Estate all’Olmo” in Piazza delle Benedettine con concerti, teatri e persino un corteo storico, il “Festival del Folklore” tra anfiteatro e giudea e la manifestazione “Tutti insieme per Angela” che quest’anno vedrà sul palco di Piazza De Gasperi Cliò e cover band “La Tribù di Jovanotti”.

A completare il programma, un’intensa programmazione di spettacolo teatrali, culturali, musicali, letterari e fotografici in programma tra Palazzo Caetani, la Giudea, il chiostro di San Francesco, la sala conferenze e la Terrazza del Castello Caetani.

Quest’ultimo, per ben tre settimane, con inaugurazione fissata il 22 agosto, ospiterà infine “Bowie Vision – musica per i tuoi occhi”: un’apprezzatissima mostra di dipinti ad aerografo che sta facendo il giro d’Italia.

Quest’anno – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe – abbiamo cercato di valorizzare anche location inedite come Porta Roma e Viale della Libertà. Il tutto senza rinunciare ai grandi eventi di Piazza De Gasperi che consentiranno a centinaia di cittadini di trascorrere gratuitamente piacevoli serate all’insegna della comicità e della buona musica.

Il programma potrebbe subire variazioni: ogni eventuale modifica di orario o location sarà tempestivamente aggiornata sul sito web dell’Ente opportunamente comunicata.