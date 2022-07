Magnesi e la cintura mondiale tornano in città per omaggiare l'amico imprenditore

Il pugile Michael “Lone Wolf” Magnesi, campione mondiale Ibo dei pesi superpiuma, è tornato nell’amata Fondi. E con lui ha fatto ritorno in città anche la cintura iridata conquistata il 27 novembre 2020, quando nella cornice del palasport della Piana mise ko lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi.

Non l’unica cintura che nei giorni scorsi ha accompagnato il 27enne nativo di Palestrina nell’ultima trasferta pontina: con sé ne aveva anche una “speciale”, che portava incisa un’accorata dedica indirizzata all’amico fraterno Roberto Massarone. Vale a dire l’imprenditore fondano che con la sua catena di caffetterie, Le Cinéma Café, lo affianca da anni in qualità di main sponsor, consentendogli di dedicarsi esclusivamente alla carriera da professionista, un percorso in crescendo che a breve lo vedrà tra l’altro lanciare l’assalto a una nuova cintura mondiale.

«Grazie a lui sono uno dei pochissimi pugili italiani, se non l’unico, ad avere l’opportunità di concentrarsi solo sugli allenamenti e il ring», ricorda Magnesi. Ed ecco dunque l’omaggio simbolico, nel segno di un rapporto personale che continua a crescere e consolidarsi: il boxeur ha regalato a Massarone una cintura da campione personalizzata. Sui lati il logo della catena di caffetterie e una foto di loro due abbracciati sulla spiaggia fondana, al centro una frase: «Al mio amico e fratello Roberto, campione del mondo di lealtà e amicizia vera. Ti voglio bene, Michael».