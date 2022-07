Libridamare a Sperlonga 2022: gli "scrittori in balia delle onde" incontrano adulti e bambini

Al Porto di Sperlonga arriveranno via mare, a bordo di una piccola imbarcazione, gli autori ospiti di “Libridamare a Sperlonga 2022”. Ha infatti il sottotitolo “Scrittori in balia delle onde” la sesta edizione della rassegna letteraria che l’approdo sperlongano realizza dal 5 agosto al 10 settembre, in collaborazione con l’Associazione Posidonia.

L’appuntamento è presso la darsena illuminata, per sei serate di letteratura e storie per tutte le età, con accompagnamento musicale dal vivo e performance d’attore. L’ingresso è gratuito.

L’apertura e la chiusura della rassegna sono affidate a Stefano Bordiglioni e Luca Ward.

“IL CAPITANO È TORNATO”. Venerdì 5 agosto, Stefano Bordiglioni, bestseller della letteratura per l’infanzia, racconterà a bambini, genitori e insegnanti storie e invenzioni letterarie ispirate al suo libro “Giochi di Scrittura” (Einaudi Ragazzi), accompagnandosi con la sua chitarra.

“ENEA VS ULISSE”. Venerdì 12 agosto, lo scrittore di mitologia Giorgio Anastasio, con il poeta Simone Di Biasio animerà un immaginifico dialogo tra i due eroi del Mediterraneo, con il contributo della direttrice del Museo Villa Tiberio di Sperlonga Cristiana Ruggini.

“CORSARI A SPERLONGA”. Venerdì 19 agosto, lo storico Giovanni Pesiri, sulle note di chitarra di Sandro Sposito, farà viaggiare il pubblico nel XVII secolo con la sua edizione de “Il sacco e rovina di Sperlonga nel 1623” di Curzio Mattei.

“CHI HA PAURA DELLE SCIENZIATE?”. Venerdì 26 agosto, la giornalista e scrittrice Vichi De Marchi e la matematica di Radio3 Roberta Fulci, intervistate dalla direttrice di Federlazio Latina Stefania Dottori e accompagnate dal violino di Ilenia De Meo, parleranno delle “Ragazze per l’ambiente” (Editoriale Scienza), audaci studiose che hanno fatto impallidire gli stereotipi.

“L’ATTRAZIONE DEGLI OPPOSTI”. Sabato 3 settembre, Renzo Paris, scrittore, docente, intimo amico di Pasolini e Moravia, converserà con Mario Fiorillo sul suo libro “Pasolini e Moravia. Due volti dello scandalo” (Einaudi).

“UN CALICE DI CINEMA”. Il finale, sabato 10 settembre, sarà con l’attore e doppiatore Luca Ward che, con l’esperto di cinema e vino Gaetano Saccoccio, parlerà del suo “Il talento di essere nessuno” (Sperling & Kupfer), tracciando rotte inedite tra scrittura, film e vini biodinamici.

Il Porto Turistico di Sperlonga, da quest’anno Bandiera Blu anche per l’impegno nelle iniziative di cultura ambientale (è del 12 giugno scorso la Giornata Mondiale degli Oceani), dà alla rassegna un’impronta ecologista, ma gioca anche con l’idea di porto, materiale e immateriale. «Gli scrittori saranno come marinai che recano con sé mercanzie preziose» racconta Gabriele La Rocca, presidente del Porto. «Quali siano questi doni speciali, saranno loro a svelarlo».

L’iniziativa si svolge in collaborazione con IForD, Sperlonga Turismo, Museo Villa di Tiberio, Federlazio, Libreria Il Pavone, Libreria Il Seme, Pidipupi Asilo Nido.