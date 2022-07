Il sindaco premia Alessia Pecchia, campionessa italiana di danza sportiva

Prosegue la consegna di riconoscimenti ai talenti che si stanno distinguendo al livello nazionale e internazionale esportando il buon nome della Città di Fondi. L’ultimo premio simbolico è stato conferito dal sindaco Beniamino Maschietto, dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e dal presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe ad Alessia Pecchia, giovanissima concittadina ma già una stella nel mondo della danza.

La ballerina ha infatti vinto, assieme al partner romano Niccolò Cicchetti, i campionati italiani promossi dalla Federazione Nazionale Danza Sportiva.

La giovane danzatrice, classe 2001, ha raccontato di essere riuscita a salire sul primo gradino del podio dopo due anni di intensa preparazione presso la scuola di ballo Dancing Queen di Roma portando avanti, in contemporanea, gli studi in ingegneria gestionale presso l’Università di Tor Vergata. Tra un esame di analisi e l’altro e nonostante un lunghissimo stop dovuto al lockdown, la danzatrice è riuscita a tornare in pista e a conquistare la prestigiosa classe internazionale dando lustro allo sport fondano e all’intera città.

La carica, la voglia di fare e la determinazione di Alessia hanno profondamente colpito il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, ma anche l’assessore Fabrizio Macaro, entusiasta di come stiano emergendo talenti nelle discipline più disparate, e il presidente della commissione Sport e Politiche Giovanili nonché tra i promotori della premiazione Cristian Peppe.