Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto premia la Futsal Basic Academy Beach Soccer

Sorrisi, emozioni ed entusiasmo martedì pomeriggio in aula consiliare dove il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno incontrato le ragazze della Futsal Basic Academy Beach Soccer. Le atlete, da poco tornate da Cirò Marina, in Calabria, hanno conquistato la Coppa Italia, hanno fatto tappa in Comune e sono ripartite per partecipare al Campionato Italiano. A queste straordinarie ragazze il primo cittadino ha consegnato una targa a nome di tutta la comunità per aver "dato lustro allo sport fondano e all’intera città".

Nel video le interviste al presidente della società Alessandra Monforte e al capitano Veronica Previtera.